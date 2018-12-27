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    Черчесов – болельщикам: «Поддерживайте сборную, критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем выйти на Евро-2020»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграме призвал болельщиков поддерживать команду в наступающем 2019 году.

    В этом году на домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала.

    «Мы провожаем 2018 год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем новый год с нетерпением. И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим.

    Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас, критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020», – написал Черчесов.

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    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +492

      zritelx 14 минут назад

      Наверное Черчесова какие-то смутные тревожные предчувствия одолевают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      ухоженный крокодил 39 минут назад

      Надеяться нам никто не запретит. Выиграйте еще 5 матчей подряд и будем на стадион ходить и поддерживать.
      А так, не рыба не мясо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2379

      momwig_ 42 минуты назад

      Нормальную отмазку придумал... Типа не выйдем - хреново поддерживали и недостаточно критиковали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1489

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Подожди , Черчесов -скоро тебя будет всеми кухарками любимый Дзюба тебя критиковать ! Скажет , если бы не Черчесов то Я -стал бы чемпионом !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1333

      Evgeni1952 57 минут назад

      Вам платят бешеные бабки, и еще вас поддерживать.

      2
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