Черчесов – болельщикам: «Поддерживайте сборную, критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем выйти на Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в своем инстаграме призвал болельщиков поддерживать команду в наступающем 2019 году.

В этом году на домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала.

«Мы провожаем 2018 год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем новый год с нетерпением. И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим.

Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас, критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020», – написал Черчесов.