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    «Барселона» предложила Рабьо контракт на 10 миллионов в год

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Барселону». По информации Paris United, каталонский клуб предложил игроку контракт на 10 миллионов евро в год и подписной бонус в размере годовой зарплаты.

    «Барселона» хочет подписать 23-летнего француза зимой. Ранее сообщалось, что стороны в январе заключат предварительный контракт.

    • Контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» договорилась с Рабьо в обход нас. Удивлены такой низостью»

    Источник: Paris United

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41352

      Рубик Докоян 33 минуты назад

      Кто же откажется от таких условий, да ещё в "Барсе"...

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