«Барселона» предложила Рабьо контракт на 10 миллионов в год

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Барселону». По информации Paris United, каталонский клуб предложил игроку контракт на 10 миллионов евро в год и подписной бонус в размере годовой зарплаты.

«Барселона» хочет подписать 23-летнего француза зимой. Ранее сообщалось, что стороны в январе заключат предварительный контракт.

Контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.

В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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