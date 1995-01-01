Азар: «Я могу сыграть даже центрального защитника»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1) и ответил на вопрос о своей позиции на поле.

«Я могу сыграть даже центрального защитника. Моя цель – забивать голы и пытаться выигрывать матчи, играя вингера или нападающего. Сегодня я упустил пару моментов, особенно в первом тайме. Но я забил дважды, так что важно сохранять концентрацию.

В игре с «Манчестер Сити» мы показали свой характер после поражения от «Вулверхэмптона». И сегодня мы сделали то же после поражения от «Лестера». Когда мы боремся вместе, мы становимся топовой командой», – сказал Азар.