Азар: «Хочу стать такой же легендой для «Челси», как Лэмпард, Дрогба и Терри»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1). прокомментировал результат встречи. Игрок забил два гола и преодолел отметку в 100 голов за клуб.

«Это значит много, особенно сегодня, когда мы победили. 101 гол за великолепный клуб – это нечто, что я не забуду. Теперь болельщики, персонал хотят больше. Я хочу забивать еще за этот клуб и стать такой же легендой, как Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба и Джон Терри», – сказал Азар.