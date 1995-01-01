Азар: «Хочу стать такой же легендой для «Челси», как Лэмпард, Дрогба и Терри»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1). прокомментировал результат встречи. Игрок забил два гола и преодолел отметку в 100 голов за клуб.
«Это значит много, особенно сегодня, когда мы победили. 101 гол за великолепный клуб – это нечто, что я не забуду. Теперь болельщики, персонал хотят больше. Я хочу забивать еще за этот клуб и стать такой же легендой, как Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба и Джон Терри», – сказал Азар.
- «Челси» набрал 40 очков и поднялся на четвертую строчку в таблице.
- Азар стал десятым игроком в истории «Челси», которому удалось забить 100 голов.