Матич: «МЮ» не принимает ничьи или поражения»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:1).

«После матча с «Кардиффом» у нас появилось больше уверенности в себе. Было важно выиграть на своем стадионе, вернуть улыбки на лица наших болельщиков.

Мы допускали ошибки. Нужно посмотреть, что мы можем улучшить. Когда побеждаешь, атмосфера становится совершенно другой.

Этот клуб не принимает ничьи или поражения. Мы должны попытаться выиграть следущий матч», – сказал Матич.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблцие с 32 очками.

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