Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Сульшер: «Было здорово смотреть, как Погба забивает два гола»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в матче 19 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:1).

    «Было здорово смотреть, как он забивает два гола. На прошлой неделе в «Кардиффе» он создал еще два гола [отдал голевые передачи – прим. «Бомбардира»]. Теперь он забил сам.

    Ему будет даже лучше после того, как он отыграл два матча по 90 минут. Он станет еще лучше и будет прогрессировать с командой», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблцие с 32 очками.
    • Сульшер занял пост исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» после отставки Жозе Моуринью.
    • Погба набрал четыре очка по системе «гол+пас» в последних двух матчах.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +475

      MU-fanatic 14 минут назад

      Моур известный подавитель потенциала игроков!)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru