Сульшер: «Было здорово смотреть, как Погба забивает два гола»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в матче 19 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:1).

«Было здорово смотреть, как он забивает два гола. На прошлой неделе в «Кардиффе» он создал еще два гола [отдал голевые передачи – прим. «Бомбардира»]. Теперь он забил сам.

Ему будет даже лучше после того, как он отыграл два матча по 90 минут. Он станет еще лучше и будет прогрессировать с командой», – сказал Сульшер.