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    Бернарду Силва – об отставании от «Ливерпуля»: «Семь очков – это много»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат встречи 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

    О матче

    Мы довольно хорошо начали, но мы были не в состоянии играть так, как обычно, и в конце матча они забили нам потрясающий гол. Мы не рады этому, но попытаемся справиться с этой ситуацией.

    Об отставании от «Ливерпуля»

    Семь очков – это много. В этой части сезона мы не играем так, как хотим. Нужно найти объяснение этому.

    Нам нужно начать выигрывать матчи, но все зависит не только от нас. Даже если мы обыграем «Ливерпуль», будет непросто.

    • «Манчестер Сити» по итогам матча опустился на третье место в АПЛ с 44 очками.
    • На втором месте находится «Тоттенхэм» (45), возглавляет таблицу «Ливерпуль» (51).

    Источник: BBC

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