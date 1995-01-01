Хавбек «Фрозиноне» Чибса: «Мы разочарованы ничьей с «Миланом»

Полузащитник «Фрозиноне» Раман Чибса заявил, что команда разочарована ничьей с «Миланом» (0:0) в домашней игре 18-го тура Серии А.

На 37-й минуте хозяева забили гол, который главный судья отменил после просмотра видеоповтора.

“Мы разочарованы тем, что не выиграли, но будем наслаждаться этим очком.

В последних двух матчах мы подали хороший сигнал и подарили подарок на Рождество нашим болельщикам.

«Фрозиноне» должен продолжать в том же духе, мы на правильном пути», – сказал Чибса.