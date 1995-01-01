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    Хавбек «Фрозиноне» Чибса: «Мы разочарованы ничьей с «Миланом»

    Полузащитник «Фрозиноне» Раман Чибса заявил, что команда разочарована ничьей с «Миланом» (0:0) в домашней игре 18-го тура Серии А.

    На 37-й минуте хозяева забили гол, который главный судья отменил после просмотра видеоповтора.

    “Мы разочарованы тем, что не выиграли, но будем наслаждаться этим очком.

    В последних двух матчах мы подали хороший сигнал и подарили подарок на Рождество нашим болельщикам.

    «Фрозиноне» должен продолжать в том же духе, мы на правильном пути», – сказал Чибса.

    • После 18-ти туров «Фрозиноне» набрал 10 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
    • «Милан» располагается на пятой строчке, имея 28 баллов в активе.

    Источник: Football Italia

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