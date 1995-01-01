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    Кришито: «VAR не работает для «Дженоа». Особенно в последних матчах»

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий ныне за «Дженоа», рассказал об отличиях итальянского и российского чемпионатов.

    «Различия между итальянским и российским футболом? Не похоже, что VAR [система видеопомощи арбитрам] работает, особенно в наших последних матчах. В России все было иначе: не было такого давления, как здесь, но это тоже часть футбола.

    Мы не заслуживаем того положения, в котором находимся сейчас. У нас должно быть больше очков, и выиграв пару матчей мы может значительно улучшить его. Но после пары поражений мы оказываемся в сложной зоне таблицы. И все же мы движемся вперед, всегда отдавая все силы», – сказал Кришито.

    После 17-ти туров генуэзская команда набрала 19 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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