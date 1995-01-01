«Спорт-Экспресс»: Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Про Сальву хорошая новость. Про Жиго плохая.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует расставаться с центральным защитником Сальваторе Боккетти в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что итальянец вошел в список игроков, которым руководство москвичей сказало искать себе новые команды в январе. Но, как утверждает источник, красно-белые оставят 32-летнего футболиста, поскольку Самуэль Жиго может не успеть полностью восстановиться и набрать форму к началу весенней части сезона после разрыва крестообразной связки.
- Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в январе 2013 года.
- В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах.
- Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2020 года.