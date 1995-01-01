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    «Спорт-Экспресс»: Боккетти не покинет «Спартак» зимой

    По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует расставаться с центральным защитником Сальваторе Боккетти в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что итальянец вошел в список игроков, которым руководство москвичей сказало искать себе новые команды в январе. Но, как утверждает источник, красно-белые оставят 32-летнего футболиста, поскольку Самуэль Жиго может не успеть полностью восстановиться и набрать форму к началу весенней части сезона после разрыва крестообразной связки.

    • Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в январе 2013 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах.
    • Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62846

      klifS 17 минут назад

      Про Сальву хорошая новость. Про Жиго плохая.

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      Рейтинг: +3507

      серега кашин 46 минут назад

      че все пишут, руководство само решит, а так у них в защите играть некому

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