«Спорт-Экспресс»: Боккетти не покинет «Спартак» зимой

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует расставаться с центральным защитником Сальваторе Боккетти в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что итальянец вошел в список игроков, которым руководство москвичей сказало искать себе новые команды в январе. Но, как утверждает источник, красно-белые оставят 32-летнего футболиста, поскольку Самуэль Жиго может не успеть полностью восстановиться и набрать форму к началу весенней части сезона после разрыва крестообразной связки.