Артур: «Делаю все, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Артур высказался о возможном возвращении на «Камп Ноу» своего партнера по национальной сборной Бразилии Неймара, который летом 2017 года за 222 миллиона евро перебрался в «ПСЖ».

«Хотел бы я, чтобы Неймар вернулся? Я лично молюсь, чтобы это случилось, потому что он является игроком мирового уровня. Я считаю, что для команды будет лучше, если в ее составе будет больше топовых игроков.

Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы вернуть его. Но он живет собственной жизнью, он знает, что ему лучше делать. Я не знаю, насколько серьезны эти разговоры, есть ли возможность для его возвращения или нет. Но он – мой хороший друг и профессионал, которым я очень восхищаюсь. Я был бы очень рад, если бы он смог вернуться сюда», – сказал Артур.

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 годы. В 186 играх за клуб он забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач.

AS: Неймар несколько раз звонил в «Барселону» и спрашивал о возвращении