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    Черчесов – об уходе из сборной России, бороде надежды и песне «Ты просто космос, Стас»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

    55-летний специалист рассказал о возможном уходе из национальной команды, бороде надежды, новогодних подарках и песне группировки «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».

    «Бомбардир» выделил главные темы.

    Об уходе из сборной России

    – После ЧМ-2018 до подписания контракта не приходила мысль уйти из сборной на пике?

    – Если какая-либо мысль приходит, ее надо исполнять. Раз ее нет, значит, пока она не нужна. И дело не в наличии или отсутствии контракта. Допустим, будучи вратарем, я понял, что идет мой последний в карьере матч только во время этого самого матча. Даже не до, а прямо во время игры мысль пришла – и я понял, что надо ее материализовать.

    О бороде надежды

    – Когда у вас впервые появились знаменитые усы надежды, ставшие символом ЧМ-2018 для всей России?

    – У меня где-то хранится старая фотография с детского турнира «Кожаный мяч». На ней мне 14 лет. Так вот на ней я уже с усами. Но сам к этому отношения не имею – матушка-природа постаралась.

    – А не было мысли отрастить еще и бороду надежды?

    – Нет!!!

    О песнях

    – Песня, с которой у вас будет ассоциироваться ЧМ-2018.

    – Гимн России.

    – А как же «Ты просто космос, Стас»?

    – Песню не знаю. Знаю только цитату. Но цитата – да, сочная!

    О новогодних подарках

    – Самый запоминающийся новогодний подарок из детства?

    – Мяч, конечно! Помню, такой стоил два рубля. Пластиковый, с пупырышками. Но был один минус. Пару раз ударил – мяч попал в гвоздь на заборе и лопнул. Так что радость оказалось недолгой.

    О натурализации

    – Если бы вам разрешили натурализовать одного любого игрока для сборной России – Месси, Роналду, кого угодно из действующих…

    – …то я не стал бы этого делать. Мы никого не просим кого-то натурализовать. НИ‑КО‑ГО!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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