Черчесов – об уходе из сборной России, бороде надежды и песне «Ты просто космос, Стас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

55-летний специалист рассказал о возможном уходе из национальной команды, бороде надежды, новогодних подарках и песне группировки «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».

«Бомбардир» выделил главные темы.

Об уходе из сборной России

– После ЧМ-2018 до подписания контракта не приходила мысль уйти из сборной на пике?

– Если какая-либо мысль приходит, ее надо исполнять. Раз ее нет, значит, пока она не нужна. И дело не в наличии или отсутствии контракта. Допустим, будучи вратарем, я понял, что идет мой последний в карьере матч только во время этого самого матча. Даже не до, а прямо во время игры мысль пришла – и я понял, что надо ее материализовать.

О бороде надежды

– Когда у вас впервые появились знаменитые усы надежды, ставшие символом ЧМ-2018 для всей России?

– У меня где-то хранится старая фотография с детского турнира «Кожаный мяч». На ней мне 14 лет. Так вот на ней я уже с усами. Но сам к этому отношения не имею – матушка-природа постаралась.

– А не было мысли отрастить еще и бороду надежды?

– Нет!!!

О песнях

– Песня, с которой у вас будет ассоциироваться ЧМ-2018.

– Гимн России.

– А как же «Ты просто космос, Стас»?

– Песню не знаю. Знаю только цитату. Но цитата – да, сочная!

О новогодних подарках

– Самый запоминающийся новогодний подарок из детства?

– Мяч, конечно! Помню, такой стоил два рубля. Пластиковый, с пупырышками. Но был один минус. Пару раз ударил – мяч попал в гвоздь на заборе и лопнул. Так что радость оказалось недолгой.

О натурализации

– Если бы вам разрешили натурализовать одного любого игрока для сборной России – Месси, Роналду, кого угодно из действующих…

– …то я не стал бы этого делать. Мы никого не просим кого-то натурализовать. НИ‑КО‑ГО!