«Милан» может подписать взрослый контракт с Мальдини-младшим

Нападающий молодежного состава «Милана» Даниэль Мальдини может стать игроком главной команды клуба.

По информации Calciomercato, руководство «россонери» готовит 17-летнему итальянцу предложение по взрослому контракту.

Текущее соглашение Мальдини с миланским клубом действует до 2021 года. Чтобы удержать игрока, клуб рассчитывает переподписать договор на улучшенных условиях. В июле форвард был переведен из команды до 17-ти лет в «Милан»-U19 и забил три гола в 11-ти матчах нынешнего сезона.

Даниаэль – сын экс-капитана и защитника «Милана» Паоло Мальдини, выступавшего за клуб с 1984 по 2009 год. В августе пресс-служба клуба объявила о назначении семикратного чемпиона Италии и пятикратного победителя Лиги чемпионов на пост спортивного директора.