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    Дзюба: «Ушел из «Спартака», потому что Федун прошел мимо меня, когда надо было продлить контракт»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в 2015 году.

    31-летний игрок сборной России является воспитанником красно-белых и дебютировал за главную команду клуба в 2005 году.

    «Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт.

    Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье», – сказал Дзюба на мероприятии PROIУспех.

    Статистика Дзюбы в текущем сезоне – 10 голов и семь голевых пасов в 23-х играх всех турниров на клубном уровне. Команда Сергея Семака завершила первый круг чемпионата России-2017/18 на первом месте в турнирной таблице.

    На чемпионате мира-2018 Дзюба забил три гола и отдал две результативных передачи. Форвард вошел в символическую сборную турнира по версии американского издания ESPN.

    Источник: Eurosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      Sergei26 49 минут назад

      Молодец Не Перехватить бы

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