Дзюба: «Ушел из «Спартака», потому что Федун прошел мимо меня, когда надо было продлить контракт»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в 2015 году.

31-летний игрок сборной России является воспитанником красно-белых и дебютировал за главную команду клуба в 2005 году.

«Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт.

Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье», – сказал Дзюба на мероприятии PROIУспех.

Статистика Дзюбы в текущем сезоне – 10 голов и семь голевых пасов в 23-х играх всех турниров на клубном уровне. Команда Сергея Семака завершила первый круг чемпионата России-2017/18 на первом месте в турнирной таблице.

На чемпионате мира-2018 Дзюба забил три гола и отдал две результативных передачи. Форвард вошел в символическую сборную турнира по версии американского издания ESPN.