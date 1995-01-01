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    Голодец: «После ЧМ-2018 люди рассматривает посещение стадиона как семейное мероприятие»

    Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец подвел итоги чемпионату мира 2018.

    «Конечно, чемпионат мира по футболу запомнился всем россиянам и, я надеюсь, многим жителям планеты. Очень высоко оценена подготовка и проведение нашего чемпионата мира организацией ФИФА. Наш чемпионат назван лучшим в истории.

    Что очень важно, чемпионат мира по футболу изменил отношение россиян к спорту как к зрелищу. После чемпионата мира наш чемпионат, российский, посетило более 2 миллионов человек, число зрителей возросло почти на 30%. Небывалая величина.

    Сегодня люди рассматривают посещение стадиона как хорошее мероприятие, куда можно пойти с семьей. Это зрелищно», – «Спорт-Экспресс» цитирует Голодец в интервью телеканалу «Россия 24».

    Напомним, турнир прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России. Команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила будущим серебряным призерам хорватам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1799

      Par Mezan 7 минут назад

      ага, отработали на заводе смену, встретили детей из школы и - давай посещать стадион!
      Бред!
      тупорылые уроды хоть понимают, КАК живут люди за 101 километр от них, ублюдков толстожопых??

      1
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      Рейтинг: +810

      Avaretz 1 час назад

      Боже, опять ошибка.. не многовато за день??

      0
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      Рейтинг: +1554

      DIDI 23 1 час назад

      Ну, да. Как в цирк сходить. Клоуны те же. Только не всегда смешно.

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