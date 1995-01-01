Голодец: «После ЧМ-2018 люди рассматривает посещение стадиона как семейное мероприятие»

ага, отработали на заводе смену, встретили детей из школы и - давай посещать стадион!
Бред!
тупорылые уроды хоть понимают, КАК живут люди за 101 километр от них, ублюдков толстожопых??
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец подвел итоги чемпионату мира 2018.
«Конечно, чемпионат мира по футболу запомнился всем россиянам и, я надеюсь, многим жителям планеты. Очень высоко оценена подготовка и проведение нашего чемпионата мира организацией ФИФА. Наш чемпионат назван лучшим в истории.
Что очень важно, чемпионат мира по футболу изменил отношение россиян к спорту как к зрелищу. После чемпионата мира наш чемпионат, российский, посетило более 2 миллионов человек, число зрителей возросло почти на 30%. Небывалая величина.
Сегодня люди рассматривают посещение стадиона как хорошее мероприятие, куда можно пойти с семьей. Это зрелищно», – «Спорт-Экспресс» цитирует Голодец в интервью телеканалу «Россия 24».
Напомним, турнир прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России. Команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила будущим серебряным призерам хорватам.