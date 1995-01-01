Голодец: «После ЧМ-2018 люди рассматривает посещение стадиона как семейное мероприятие»

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец подвел итоги чемпионату мира 2018.

«Конечно, чемпионат мира по футболу запомнился всем россиянам и, я надеюсь, многим жителям планеты. Очень высоко оценена подготовка и проведение нашего чемпионата мира организацией ФИФА. Наш чемпионат назван лучшим в истории.

Что очень важно, чемпионат мира по футболу изменил отношение россиян к спорту как к зрелищу. После чемпионата мира наш чемпионат, российский, посетило более 2 миллионов человек, число зрителей возросло почти на 30%. Небывалая величина.

Сегодня люди рассматривают посещение стадиона как хорошее мероприятие, куда можно пойти с семьей. Это зрелищно», – «Спорт-Экспресс» цитирует Голодец в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, турнир прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России. Команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила будущим серебряным призерам хорватам.