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    Кирилл Комбаров получил на Новый год футболку с погонами капитана

    Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала на клубном канале в YouTube видео с участием защитника Кирилла Комбарова.

    31-летний капитан команды получил в праздничной коробке футболку «Арсенала» с капитанскими погонями.

    «Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они на оказывают в каждом матче. Мы их слышим, мы их видим. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы всe плохое осталось позади, а в следующем году, чтобы все ваши желания и мечты сбылись и все были здоровы. С наступающим Новым годом!» – сказал Комбаров.

    Команда Игоря Черевченко завершила первый круг чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.

    Источник: YouTube-канал тульского «Арсенала»

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    25.12.2018 23:39
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