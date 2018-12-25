Кирилл Комбаров получил на Новый год футболку с погонами капитана

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала на клубном канале в YouTube видео с участием защитника Кирилла Комбарова.

31-летний капитан команды получил в праздничной коробке футболку «Арсенала» с капитанскими погонями.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они на оказывают в каждом матче. Мы их слышим, мы их видим. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы всe плохое осталось позади, а в следующем году, чтобы все ваши желания и мечты сбылись и все были здоровы. С наступающим Новым годом!» – сказал Комбаров.

Команда Игоря Черевченко завершила первый круг чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.