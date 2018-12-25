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    Защитник «Рубина» Байрамян: «Переход в ЦСКА? Пока все на уровне слухов»

    Защитник «Рубина» Хорен Байрамян подвел футбольные итоги года в России и прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

    «Лучший игрок России в 2018 году — Артeм Дзюба. Учитывая то, как вся сборная России и он выступили на чемпионате мира. И после этого, почти в каждой игре Российской Премьер-Лиги он делал результативное действие, всегда был лидером, поэтому «Зенит» идeт на первом месте. И он в этом году, я считаю, лучший игрок.

    Переход в ЦСКА? Это всe на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать, ничего не могу добавить», — «Чемпионат» приводит слова Байрамяна в программе «Руками не трогать».

    Казанский клуб арендовал 26-летнего Байрамяна у «Ростова» сроком до конца сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.12.2018 23:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3389

      Отчаянный Пердун 56 минут назад

      Какая ёмкая статья!!! Сразу видно откуда-то выдернутая. Про Дзюбу дольше написано чем про заголовок.

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