Защитник «Рубина» Байрамян: «Переход в ЦСКА? Пока все на уровне слухов»

Защитник «Рубина» Хорен Байрамян подвел футбольные итоги года в России и прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Лучший игрок России в 2018 году — Артeм Дзюба. Учитывая то, как вся сборная России и он выступили на чемпионате мира. И после этого, почти в каждой игре Российской Премьер-Лиги он делал результативное действие, всегда был лидером, поэтому «Зенит» идeт на первом месте. И он в этом году, я считаю, лучший игрок.



Переход в ЦСКА? Это всe на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать, ничего не могу добавить», — «Чемпионат» приводит слова Байрамяна в программе «Руками не трогать».

Казанский клуб арендовал 26-летнего Байрамяна у «Ростова» сроком до конца сезона.