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    «Милан» обжалует наказание УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей

    14-го декабря пресс-служба УЕФА сообщила о штрафе «Милана» в размере 12 миллионов евро за нарушение правил ФФП.

    Союз направил санкции итальянскому клубу за нарушение правила безубыточности – ключевого в списке фэйр-плей. Размер штрафа равен сумме, которую «россонери» заработали во время группового этапа Лиги Европы-2018/19.

    Если в период до начала сезона-2020/21 «Милан» снова нарушит упомянутое правило, клуб может лишиться места в еврокубках на последующие три сезона.

    Клуб сообщил о готовности обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

    Источник: «Милан»

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