«Милан» обжалует наказание УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей

14-го декабря пресс-служба УЕФА сообщила о штрафе «Милана» в размере 12 миллионов евро за нарушение правил ФФП.

Союз направил санкции итальянскому клубу за нарушение правила безубыточности – ключевого в списке фэйр-плей. Размер штрафа равен сумме, которую «россонери» заработали во время группового этапа Лиги Европы-2018/19.

Если в период до начала сезона-2020/21 «Милан» снова нарушит упомянутое правило, клуб может лишиться места в еврокубках на последующие три сезона.

Клуб сообщил о готовности обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.