«Милан» заплатит 12 миллионов за нарушение ФФП. Заявка клуба в еврокубках будет ограничена до 21-го игрока

УЕФА объявил о санкциях по отношению к «Милану» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Если клуб не будет соответствовать требованиям безубыточности по состоянию на 30 июня 2021 года, его исключат из участия в следующих клубных турнирах УЕФА, на которые он мог бы претендовать в сезонах-2022/23 и 2023/24.

УЕФА также удержит с «Милана» 12 миллионов евро, которые клуб заработал за участие в Лиге Европы в этом сезоне, и запретит заявлять более 21-го футболиста для участия в еврокубках в сезонах-2019/20 и 2020/21 годов.

«Милан» может обжаловать данное решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.