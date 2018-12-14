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    • «Милан» заплатит 12 миллионов за нарушение ФФП. Заявка клуба в еврокубках будет ограничена до 21-го игрока

    «Милан» заплатит 12 миллионов за нарушение ФФП. Заявка клуба в еврокубках будет ограничена до 21-го игрока

    УЕФА объявил о санкциях по отношению к «Милану» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    Если клуб не будет соответствовать требованиям безубыточности по состоянию на 30 июня 2021 года, его исключат из участия в следующих клубных турнирах УЕФА, на которые он мог бы претендовать в сезонах-2022/23 и 2023/24.

    УЕФА также удержит с «Милана» 12 миллионов евро, которые клуб заработал за участие в Лиге Европы в этом сезоне, и запретит заявлять более 21-го футболиста для участия в еврокубках в сезонах-2019/20 и 2020/21 годов.

    «Милан» может обжаловать данное решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.12.2018 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 14 декабря 2018, 19:48

      Да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 17:56

      ФФП для всех, для ПСЖ и Мансити вседозволенность...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 14 декабря 2018, 16:42

      Так вот зачем Милан слил! Нафиг зарабатывать деньги для позорного УЕФА

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 декабря 2018, 16:42

      Нормально! Если у клуба есть деньги, то клубу штраф. А если денег нет, то дисквалификация!!! Рубин пример.

      1
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