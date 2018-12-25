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    «Барселона» может отказаться от кандидатуры де Лигта из-за действий Райолы

    «Барселона» может прекратить борьбу за центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    19-летним футболистом интересуются «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Как считают каталонцы, агент голландца Мино Райола собирается устроить торги, в которых победит клуб, предложивший де Лигту наибольшую зарплату.

    «Барселона» отказывается участвовать в подобном аукционе. Кроме того, в клубе уверены, что будет неправильно предлагать де Лигту зарплату, больше, чем его партнеру по «Аяксу» Френки де Йонгу, на которого также претендуют каталонцы.

    Сообщается, что «Барселона» ранее уже договорилась с «Аяксом» по трансферам де Лигта и де Йонга. Цена каждого из футболистов – около 70 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1144

      dinar7777dinar 52 минуты назад

      райола еще то чмо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      professor13 1 час назад

      Как говорит Хави эти два игрока с днк Барселоны,пусть переходят и клуб и игроки от этого только выиграют.

      2
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