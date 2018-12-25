«Барселона» может отказаться от кандидатуры де Лигта из-за действий Райолы

«Барселона» может прекратить борьбу за центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

19-летним футболистом интересуются «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Как считают каталонцы, агент голландца Мино Райола собирается устроить торги, в которых победит клуб, предложивший де Лигту наибольшую зарплату.

«Барселона» отказывается участвовать в подобном аукционе. Кроме того, в клубе уверены, что будет неправильно предлагать де Лигту зарплату, больше, чем его партнеру по «Аяксу» Френки де Йонгу, на которого также претендуют каталонцы.

Сообщается, что «Барселона» ранее уже договорилась с «Аяксом» по трансферам де Лигта и де Йонга. Цена каждого из футболистов – около 70 миллионов евро.