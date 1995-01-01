Черчесов: «2018 год – не самый удачный в моей карьере. Мы были в шаге от полуфинала ЧМ, но титулов не выиграли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не может назвать 2018 год самым удачным в карьере из-за отсутствия выигранных титулов.

На домашнем чемпионате мира национальная команда вышла в четвертьфинал, где проиграла по пенальти сборной Хорватии. Это стало лучшим выступлением россиян на мировых первенствах.

«Успешный – с одной стороны. С другой – эмоциональный, потому что чемпионат мира проходил дома. Лето было жаркое и в прямом, и в переносном смысле, эмоциональное. Удачное, но с маленьким чувством расстройства. Мы были в шаге от полуфинала. Как и любой спортсмен, хотим добиваться большего. Конечно, мы расстроились.

Не могу так сказать, что самый успешный в моей карьере, потому что титулов не было. Если говорить о том, как я представляю себе спорт, то самый успешный год был в «Легии», когда команда завоевала два титула. Но в эмоциональном плане, в плане ответственности... Весь мир за нами наблюдал. В этом плане – да», – сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.