Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Черчесов и сборная России стали лауреатами премии «Серебряная лань»

    Сборная России стала лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года».

    Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов победил в номинации «Тренер года».

    Приз «Серебряная лань» вручается уже несколько десятилетий. Победители определяются по итогам опроса спортивных журналистов.

    • Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила в серии послематчевых пенальти Хорватии.
    • Черчесов занял четвертое место в списке лучших тренеров года по версии IFFHS.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru