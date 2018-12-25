Черчесов и сборная России стали лауреатами премии «Серебряная лань»

Сборная России стала лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года».
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов победил в номинации «Тренер года».
Приз «Серебряная лань» вручается уже несколько десятилетий. Победители определяются по итогам опроса спортивных журналистов.
- Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила в серии послематчевых пенальти Хорватии.
- Черчесов занял четвертое место в списке лучших тренеров года по версии IFFHS.