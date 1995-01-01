Сафонов: «Роша? «Спартак» купил за 12 миллионов дарование, которое не играет»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» решил расстаться с рядом игроков. Руководство красно-белых намерено продать в зимнее трансферное окно Сальваторе Боккетти, Александра Самедова, Ивелина Попова и Джано.

«Пришел новый тренер, он определяет, кто ему нужен, а кто — нет. На поле выходят 11 человек, а команда состоит в среднем из 25 игроков. Обойма определена, перебор тоже плохо, потому что всегда могут найтись недовольные. Плюс у людей большие зарплаты. Если они их не зарабатывают, а просто получают, клуб пытается сократить ведомость, сэкономить деньги.

Я не помню, когда видел на поле Рошу. Купили за 12 миллионов такое дарование, которое вообще не играет, — и зачем его держать?» – заявил Сафонов.