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    Сафонов: «Роша? «Спартак» купил за 12 миллионов дарование, которое не играет»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» решил расстаться с рядом игроков. Руководство красно-белых намерено продать в зимнее трансферное окно Сальваторе Боккетти, Александра Самедова, Ивелина Попова и Джано.

    «Пришел новый тренер, он определяет, кто ему нужен, а кто — нет. На поле выходят 11 человек, а команда состоит в среднем из 25 игроков. Обойма определена, перебор тоже плохо, потому что всегда могут найтись недовольные. Плюс у людей большие зарплаты. Если они их не зарабатывают, а просто получают, клуб пытается сократить ведомость, сэкономить деньги.

    Я не помню, когда видел на поле Рошу. Купили за 12 миллионов такое дарование, которое вообще не играет, — и зачем его держать?» – заявил Сафонов.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5245

      mialkov 4 минуты назад

      В тех играх, когда Роша был на поле, мы не заметили "дарования"(((

      0
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      Рейтинг: +62665

      klifS 56 минут назад

      А что,есть желающие купить Рошу?Измайлов попилил деньги с его покупки, а на команду ему наплевать (

      2
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