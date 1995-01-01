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    Джано был удивлен новостью о своем уходе из «Спартака»

    «Бомбардир» ранее писал, что «Спартак» решил расстаться с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно. Руководство красно-белых сказало искать новые команды Сальваторе Боккетти, Александру Самедову, Ивелину Попову и Джано.

    По информации «СЭ», больше всех этим решением клуба был удивлен Джано. 26-летний грузин восстановился от травмы и в двух последних матчах выходил на замену.

    • Контракт Джано со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
    • Заработная плата игрока – 2 миллиона евро в год.
    • За два последних сезона Джано провел лишь десять официальных матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2362

      momwig_ 27 минут назад

      Вот так - ходишь в школу ходишь... и вдруг - Бац! Вторая смена...©
      Может .ему правда стоит куда-нибудь в другой клуб поиграть до пенсии. А то пацан (до сих пор ещё) футбола толком не нюхал.

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      Рейтинг: +959

      Manilov 30 минут назад

      Да кто же с такой з/п уйдет?! Контракт до 21-го года, получай себе спокойненько 2 млн. Ну или расторжение договора с компенсацией.

      0
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      Рейтинг: +1206

      starche 1 час назад

      Сгнил он в Спартаке...

      0
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      Рейтинг: +14755

      oyabun 1 час назад

      Да, насчет Джано действительно как то странно. Если решили от него избавиться, то почему сейчас, когда он совершенно здоров и готов помогать команде? И в игру после выздоровления вроде нормально вписался..

      3
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      Рейтинг: +62665

      klifS > oyabun 51 минуту назад

      Тут видимо играет желание сэкономить на зарплате.Сейчас он восстановился,но надолго ли...Нам то как болельщикам конечно лучше чтоб он остался, мы же не платим).

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      Рейтинг: +1431

      александр п > klifS 23 минуты назад

      Каррера не одного его угробил,может при более грамотном тренере и заиграл бы,но опять же лимит.

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      Рейтинг: +1431

      александр п > oyabun 13 минут назад

      Так если снова травмируется ,уже не продашь.

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      Рейтинг: +1006

      TOMSON 1 час назад

      2 мульта з/п. Чему он там удивляется?

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