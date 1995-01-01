Джано был удивлен новостью о своем уходе из «Спартака»

Вот так - ходишь в школу ходишь... и вдруг - Бац! Вторая смена...©
Может .ему правда стоит куда-нибудь в другой клуб поиграть до пенсии. А то пацан (до сих пор ещё) футбола толком не нюхал.
«Бомбардир» ранее писал, что «Спартак» решил расстаться с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно. Руководство красно-белых сказало искать новые команды Сальваторе Боккетти, Александру Самедову, Ивелину Попову и Джано.
По информации «СЭ», больше всех этим решением клуба был удивлен Джано. 26-летний грузин восстановился от травмы и в двух последних матчах выходил на замену.
- Контракт Джано со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
- Заработная плата игрока – 2 миллиона евро в год.
- За два последних сезона Джано провел лишь десять официальных матчей.