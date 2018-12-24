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    Промес наказан штрафом за вождение в нетрезвом виде

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде.

    Сумма не разглашается, но футболист согласился с решением суда.

    Напомним, 18 декабря полицейские остановили автомобиль, которым управлял Промес. Голландец прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат. Полиция конфисковала транспортное средство и вызвала хавбека в суд.

    • Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В России он выступал на протяжении четырех лет.
    • В этом сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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