Промес наказан штрафом за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде.

Сумма не разглашается, но футболист согласился с решением суда.

Напомним, 18 декабря полицейские остановили автомобиль, которым управлял Промес. Голландец прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат. Полиция конфисковала транспортное средство и вызвала хавбека в суд.