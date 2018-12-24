Промес наказан штрафом за вождение в нетрезвом виде

Аукается жизнь в России
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде.
Сумма не разглашается, но футболист согласился с решением суда.
Напомним, 18 декабря полицейские остановили автомобиль, которым управлял Промес. Голландец прошел тест на алкоголь, который дал положительный результат. Полиция конфисковала транспортное средство и вызвала хавбека в суд.
- Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В России он выступал на протяжении четырех лет.
- В этом сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.