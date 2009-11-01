Кононов – об уходе игроков из «Спартака», Гвардиоле, Федуне, Глушакове, задачах на сезон

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал об атакующем стиле, Хосепе Гвардиоле, Олеге Романцеве, Леониде Федуне, Денисе Глушакове, Романе Зобнине, выполнении задач на сезон.

– Инициатива была за главным тренером. За кем же еще? На совете директоров я сделал подробный анализ того, сколько у нас футболистов на каждую позицию. Разобрал тот период, который мы работали с командой, придя к выводу, что у нас много квалифицированных футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. И высказал свои мысли о том, кто должен идти с нами дальше, а с кем, на мой взгляд, нужно расстаться.

Совет директоров меня поддержал. Считаю это нормальным, делал так всегда. Так же было, например, в «Краснодаре». Мне же давать результат, я за него отвечаю.

– С этими игроками успели поговорить?

– Не со всеми. Футболисты сейчас в отпусках. После их возвращения с каждым пообщаюсь индивидуально. Вообще, такой совет директоров был впервые в моей тренерской карьере. Шел детальный разговор по каждому футболисту – и дубля, и второй команды. Не говоря уже о первой. Все было очень тщательно и серьезно. Это произвело на меня впечатление.

Об атакующем стиле, Гвардиоле и Кройфе

– Не было ли у вас на протяжении тренерской карьеры моментов отчаяния, когда вы говорили себе: может, вообще напрасно этим делом занялся?

– Самый непростой период – когда ты не работаешь. Во время более или менее существенной паузы в голову приходят разные мысли. Но не о том, верно ли выбрал профессию, а о том, правильно ли делаю, что иду своим путем в тренерской карьере.

– В том смысле, что хотите добиться результата только через комбинационную атакующую игру?

– Да. Может, нужно упростить для себя задачу? Но потом все равно приходишь к выводу: это — мое. Просто не смогу тренировать иначе, мне это неинтересно. Нельзя изменять себе. Даже если не найдется клуба, который доверит мне работу главного тренера с моим подходом, – пойду в детско-юношеский футбол. И буду внушать мальчишкам именно свое видение игры.

– Согласны со Слуцким, сказавшим на днях, что игроки растут только тогда, когда команда играет в контроль мяча с большим количеством позиционных атак?

– Согласен. Но добавил бы сюда и быстрые атаки. Игрок растет, когда играет в атакующий футбол. И вообще, совершенствование игры идет только через атаку. Недаром об этом говорили и Йохан Кройф, и Пеп Гвардиола.

– Для вас по-прежнему образец – «Барселона» Гвардиолы образца 2009-11-го?

– Да. Гвардиола для меня – номер один. И не потому, что выиграл какие-то титулы и о нем много говорят. Немного с ним общался и, кажется, понял его философию, которая соответствует тому, что хочу видеть на поле я сам. Гвардиола развил идеи Йохана Кройфа по части сочетания игры в короткий пас и в то же время агрессивного прессинга в отборе мяча.

У нас в Союзе было два полярных направления: киевское «Динамо» Валерия Лобановского здорово прессинговало (и тренер в этом смысле был новатором даже для Европы), но у него не было коротких передач; а у Константина Бескова – наоборот: искусная комбинационная вязь, но без прессинга. Кройфу, а затем в еще большей степени его ученику Гвардиоле, удалось две эти, как казалось многим, параллельные прямые свести воедино.

О Романцеве

– Мы с Романцевым встретились в спартаковской академии в Сокольниках. Олег Иванович в моем понимании – выдающийся тренер. И не только из-за результатов. Он создал свой стиль как тренерской работы, так и игры команды. Считаю себя человеком еще Советского Союза, но не успел застать больших тренеров далекого прошлого – Гавриила Качалина, Бориса Аркадьева, Михаила Якушина, Виктора Маслова. В мою же бытность сначала игроком, а потом тренером таких людей было только трое – Бесков, Лобановский и Романцев. И мы не имеем права этих людей забывать. Потому что очень плохо, когда тренеры друг на друга похожи. Тогда и игра у них одинаковая, а это неинтересно. Тогда нет развития, команд со своим лицом, футбола вообще.

Понимая масштаб Романцева, я очень хотел поговорить с ним, примерить свою работу к его идеям, спросить о той работе, которую он делал. И речь не столько о конкретных упражнениях, сколько о направленности. Получил у Олега Ивановича подтверждение своим мыслям. Их суть в том, что футбол – это игра. А многие тренеры уходят в тактику, причем с уклоном в оборону. То есть заполняют пространство игры собой. Они больше объясняют и загоняют в рамки, нежели футболисты играют и творят.

В этом случае мы видим на поле не творцов, а просто тупо делающих работу ремесленников. Им же самим это неинтересно, но они вынуждены выполнять установку. Так вот, Романцев был таким тренером, который давал возможность футболистам раскрываться и играть. С таким человеком можно и нужно разговаривать как можно больше. Очень хотелось бы, чтобы молодые тренеры не упускали такой возможности. Мне казалось, что стиль Бескова, Романцева – это и есть наш, русский стиль футбола. Где и смотреть приятно, и результат есть. Но сейчас такой игры очень мало…

О Федуне, Родионове и Измайлове

– Вам довелось работать с одним миллиардером — Сергеем Галицким. Сейчас познакомились с другим — Леонидом Федуном. Они очень разные?

– Два уважаемых человека преданно любят футбол и свои клубы. Годами вкладывают в них и свои частные финансы, и здоровье. Очень переживают как за игру, так и результат. Так что при всех различиях общего, считаю, больше.

– Федун же, в отличие от Галицкого, не бывает ни на тренировках основы, ни на матчах второй команды или дубля.

– Тем не менее он полностью осведомлен о происходящем в команде, и мы с ним постоянно на связи. При нашей первой встрече Леонид Арнольдович сказал: «Я бы хотел, чтобы мы общались и не были в отрыве друг от друга». Его пожеланием как высшего руководителя было, чтобы я как тренер не уходил в себя.

Мы можем с ним и созваниваться, и переписываться иногда каждый день, иногда через день. Связь – двусторонняя. Более того, если он занят, сам посылаю ему определенные видеоматериалы. Например, когда провели двустороннюю игру – отправил владельцу клуба видеонарезки. Также показывал и рассказывал ему, каковы мои требования, что хотелось бы видеть от игроков.

– Первые впечатления о Сергее Родионове?

– Очень интеллигентный и порядочный человек, всем сердцем болеющий за клуб, которому он отдал столько лет. Он знает футбол не только со стороны игрока, но был в «Спартаке» и тренером, и возглавлял академию, и работал гендиректором. Мы постоянно работаем вместе, и по каждому из игроков я в первую очередь узнавал его мнение. В общем, общение у нас очень близкое, и оно важно для меня как тренера.

– Занимается ли и. о. гендиректора Наиль Измайлов спортивным блоком?

– Он владеет всей информацией, но прежде всего уделяет внимание организации работы всего клуба и его бизнес-составляющей. Это современный руководитель, знающий, как выстраивать работу менеджмента и совместить все отделы клуба в единую команду.

– От последних перестановок — в частности, концентрации Родионова на функциях спортивного директора — для вас что-то меняется?

– Абсолютно ничего. Спортивными вопросами Сергей Юрьевич занимался и раньше.

О Глушакове

– Вы обсуждали с игроками тему обладателя капитанской повязки?

– Нет. Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы.

– Видите ли вы у Глушакова потенциал, чтобы он вернул тот футбол, который показывал в чемпионский сезон?

– Вижу потенциал для того, чтобы он играл даже лучше, чем в чемпионском сезоне! Главное тут – это, во-первых, здоровье, а во-вторых, его собственное желание прогрессировать.

– Вы знали заранее об акции игроков в его поддержку с футболками с восьмым номером?

– Ребята сами подошли, предупредили, что собираются сделать такую акцию. Сам Глушаков заранее об этом не знал. Он потом два дня ходил и благодарил игроков. Был очень удивлен, что они так поступили.

– Наверняка, приходя в «Спартак», вы слышали стереотип о существовании в команде так называемой ОПГ «Ромашка» из числа опытных российских футболистов. Той, что сплавляет любого тренера, как только тот становится ей неугоден.

– Никогда не верил и сейчас не верю в это. Это абсолютная глупость, выдуманная определенными режиссерами для создания общественного мнения. Не более того.

О Зобнине

– В опросе РФС на звание лучшего игрока года вы поставили на первое место Романа Зобнина, который при вас почти сразу получил травму. Почему?

– Зобнин прекрасно отыграл чемпионат мира. И стал там одним из игроков, которые внесли наибольший вклад в игру сборной России, проведя на поле все минуты до единой. То же было до травмы и в «Спартаке». Потенциал у Романа очень высокий. Он и дальше будет прогрессировать. Однозначно.

– А можно ли развить этот потенциал по части игры в завершающей стадии? Ведь Зобнин при фантастическом объеме работы почти не забивает, да и тонкости последнего паса ему явно не хватает.

– Уверен, что и эти качества развиваются. Один из моих главных принципов – коррекция. Когда на тренировках отрабатываешь одно и то же, ничего не меняя, – игрок не понимает своих недочетов и думает, что у него все получается. Индивидуальная работа – это внимательное наблюдение тренера за футболистов и постоянная корректировка.

О выполнении поставленных задач на сезон

– Перед вами поставлена задача попасть в тройку призеров чемпионата и выиграть Кубок России. А соответствует ли нынешний состав «Спартака» чемпионским амбициям? И может ли, по-вашему, выиграть золото в этом сезоне?

– Считаю, что может. Главное, чтобы у нас не было травм. Вижу, что у каждого игрока «Спартака» есть потенциал для прогресса. А когда растет каждый игрок – растет и команда. Это и вселяет в меня – и, что очень важно, в футболистов – уверенность в том, что мы будем бороться за первое место.

– И все же: текущий состав соответствует этой цели?

– На данный момент– да. К тому же, если вспомнить результаты матчей с другими командами лидирующей тройки, такой вывод напрашивается. Очень много будет решаться в очных встречах. Все еще впереди. А лучшие игроки для меня – те, с кем работаю на данный момент.