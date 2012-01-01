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    Марсьяль тратит 105 минут на гол в АПЛ. Это лучший показатель

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль лидирует в АПЛ по количеству затраченных минут на один забитый мяч. Для того чтобы поразить ворота соперника, французу в среднем требуется 105 минут.

    Первая пятерка этого списка выглядит так:

    1. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 105 минут на гол;
    2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 116 минут;
    3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 134 минуты;
    4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 135 минут;
    5. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 161 минута.

    В текущем розыгрыше АПЛ Марсьяль отметился восемью голами в 14-ти играх.

    Источник: ActuFoot

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