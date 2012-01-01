Марсьяль тратит 105 минут на гол в АПЛ. Это лучший показатель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль лидирует в АПЛ по количеству затраченных минут на один забитый мяч. Для того чтобы поразить ворота соперника, французу в среднем требуется 105 минут.
Первая пятерка этого списка выглядит так:
1. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 105 минут на гол;
2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 116 минут;
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 134 минуты;
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 135 минут;
5. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 161 минута.
В текущем розыгрыше АПЛ Марсьяль отметился восемью голами в 14-ти играх.