Марсьяль тратит 105 минут на гол в АПЛ. Это лучший показатель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль лидирует в АПЛ по количеству затраченных минут на один забитый мяч. Для того чтобы поразить ворота соперника, французу в среднем требуется 105 минут.

Первая пятерка этого списка выглядит так:

1. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 105 минут на гол;

2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 116 минут;

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 134 минуты;

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 135 минут;

5. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 161 минута.

В текущем розыгрыше АПЛ Марсьяль отметился восемью голами в 14-ти играх.