Черчесов: «Без юмора Дзюбы я бы чувствовал себя не так комфортно на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что юмор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы помог ему чувствовать себя более комфортно на чемпионате мира-2018. Специалист рассказал о том, кто из российских команд показал лучший футбол в первой половине сезоне, и о том, общение с каким человеком произвело на него наибольшее впечатление в 2018 году.
– Если бы не юмор Дзюбы, то…
– …я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
– Какая команда демонстрировала самый интересный и содержательный футбол в первой половине сезона?
– «Зенит» начал национальный чемпионат хорошо, «Краснодар» – напротив, неважно. Потом петербуржцы сдали, а южане прибавили. ЦСКА тоже постепенно набирал ход. Не было ни одной команды, которая не избежала спадов и ровно преодолела дистанцию.
– Когда «Спартак» вновь станет чемпионом России?
– Как только это случится, вы узнаете об этом из газет.
– И всe-таки?
– Я же не прорицатель.
– Если не футбол, то…
– …опять футбол.
– Кто последним вас видел без усов?
– Не могу сказать.
– Общение с кем в 2018 году произвело на вас самое неизгладимое впечатление…
– Мы были в Кремле! Глава страны вручал нам награды, поэтому ответ очевиден — с президентом.
– Если абстрагироваться от футбола, что бы вы хотели осуществить в следующем году, о чeм мечтаете?
– Я уже не в том возрасте, когда мечтают. А задача у сборной – квалифицироваться на Евро-2020.