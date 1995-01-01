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    Черчесов: «Без юмора Дзюбы я бы чувствовал себя не так комфортно на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что юмор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы помог ему чувствовать себя более комфортно на чемпионате мира-2018. Специалист рассказал о том, кто из российских команд показал лучший футбол в первой половине сезоне, и о том, общение с каким человеком произвело на него наибольшее впечатление в 2018 году.

    – Если бы не юмор Дзюбы, то…

    – …я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.

    – Какая команда демонстрировала самый интересный и содержательный футбол в первой половине сезона?

    – «Зенит» начал национальный чемпионат хорошо, «Краснодар» – напротив, неважно. Потом петербуржцы сдали, а южане прибавили. ЦСКА тоже постепенно набирал ход. Не было ни одной команды, которая не избежала спадов и ровно преодолела дистанцию.

    – Когда «Спартак» вновь станет чемпионом России?

    – Как только это случится, вы узнаете об этом из газет.

    – И всe-таки?

    – Я же не прорицатель.

    – Если не футбол, то…

    – …опять футбол.

    – Кто последним вас видел без усов?

    – Не могу сказать.

    – Общение с кем в 2018 году произвело на вас самое неизгладимое впечатление…

    – Мы были в Кремле! Глава страны вручал нам награды, поэтому ответ очевиден — с президентом.

    – Если абстрагироваться от футбола, что бы вы хотели осуществить в следующем году, о чeм мечтаете?

    – Я уже не в том возрасте, когда мечтают. А задача у сборной – квалифицироваться на Евро-2020.

    Источник: RT

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