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    Мхитарян выбыл на полтора месяца из-за перелома плюсневой кости

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не поможет своей команде до февраля.

    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (0:2) футболист получил перелом плюсневой кости на правой стопе. Ожидается, что к полноценным тренировкам армянин вернется через шесть недель.

    • Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года за 34 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за лондонцев 20 встреч во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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