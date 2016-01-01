Мхитарян выбыл на полтора месяца из-за перелома плюсневой кости

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не поможет своей команде до февраля.
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (0:2) футболист получил перелом плюсневой кости на правой стопе. Ожидается, что к полноценным тренировкам армянин вернется через шесть недель.
- Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года за 34 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за лондонцев 20 встреч во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.