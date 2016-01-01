Мхитарян выбыл на полтора месяца из-за перелома плюсневой кости

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не поможет своей команде до февраля.

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (0:2) футболист получил перелом плюсневой кости на правой стопе. Ожидается, что к полноценным тренировкам армянин вернется через шесть недель.