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    Алдонин назвал Влашича открытием РПЛ

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, подводя итоги 2018 года, назвал главным открытием чемпионата России полузащитника армейцев Николу Влашича. Серб забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 14 матчах РПЛ. Права на игрока принадлежат «Эвертону».

    «Если говорить о чемпионате России, то его открытием можно назвать Влашича. Он прекрасно вписался в игру ЦСКА. Что касается нашей сборной, то это Черышев, Дзюба, Головин, Зобнин. Они здорово сыграли за сборную и показали очень качественный футбол. Еще бы в этот список добавил Газинского — очевидный прогресс в этом сезоне. Игрок влияет на команду с точки зрения результата: делает передачи и забивает.

    Если говорить о негативном, то, наверное, это в целом вся еврокубковая кампания для российских клубов. Мне кажется, могли лучше выступить. Две команды для весенней стадии — маловато. Мое мнение, должно было быть больше наших представителей. Конечно, хорошо, что «Зенит» и «Краснодар» вышли, но думаю, что и у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Локомотива» были хорошие возможности. Красно-зеленые по игре, наверное, не заслуживали того результата, который у них был в Лиге чемпионов. Хотя вспоминать о негативном совсем не хочется. Если говорить о положительном и отрицательном, то первого было гораздо больше», — сказал Алдонин.

    УЕФА включил Влашича в команду открытий группового раунда Лиги чемпионов

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12591

      Dominator777 23 минуты назад

      Однозначно лучший в РПЛ на своей позиции, мозг и мотор армейского клуба. Без сомнения нужно выкупать у Эвертона.

      0
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      Рейтинг: +2157

      Sergey Z 28 минут назад

      Объективное мнение!!!

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      Рейтинг: +50

      delux746 1 час назад

      Надеюсь, что ЦСКА сможет выкупить Влашича у Эвертона

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      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян 1 час назад

      Я бы отметил ещё Сулейманова из " Краснодара" как открытие. Парнишка выходит на замену и забивает голы. Когда у него будет больше игрового времени, он проявит все свои лучшие футбольные качества.

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