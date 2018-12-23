Гендиректор «Чертаново»: «Нам надо искать деньги. Пришлось продать двух игроков в «Спартак»

Николай Ларин, генеральный директор «Чертаново», рассказал о переходе полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартак».

«Расходы в ФНЛ по сравнению с ПФЛ выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в «Спартак». На деньги от продажи футболистов мы развиваем других футболистов академии, дав им возможность играть и показать себя в соревнованиях профессиональных футбольных лиг.

На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время.

Но с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят все получится, и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. В любом случае хочется сказать слова благодарности «Спартаку», потому что нам нужны были деньги на участие в ФНЛ.

Мы привлекли спонсоров примерно на 20 миллионов, но все равно надо было продавать футболистов. А «Спартак» пошел нам навстречу, мы получили деньги даже раньше, чем футболисты попали в клуб, плюс им позволили доиграть первую часть чемпионата», – сказал Ларин.