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    Гендиректор «Чертаново»: «Нам надо искать деньги. Пришлось продать двух игроков в «Спартак»

    Николай Ларин, генеральный директор «Чертаново», рассказал о переходе полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартак».

    «Расходы в ФНЛ по сравнению с ПФЛ выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в «Спартак». На деньги от продажи футболистов мы развиваем других футболистов академии, дав им возможность играть и показать себя в соревнованиях профессиональных футбольных лиг.

    На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время.

    Но с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят все получится, и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. В любом случае хочется сказать слова благодарности «Спартаку», потому что нам нужны были деньги на участие в ФНЛ.

    Мы привлекли спонсоров примерно на 20 миллионов, но все равно надо было продавать футболистов. А «Спартак» пошел нам навстречу, мы получили деньги даже раньше, чем футболисты попали в клуб, плюс им позволили доиграть первую часть чемпионата», – сказал Ларин.

    • О переходе Глушенкова и Умярова в «Спартак» стало известно в ноябре.
    • Умярову 20 лет, в текущем сезоне ФНЛ он сыграл в 20 матчах и забил два гола.
    • Глушенкову 19 лет, в текущем сезоне ФНЛ он сыграл в 21 матче и забил 11 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    23.12.2018 23:46
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +168

      Konyshev_RW 5 минут назад

      Клуб который не бегает с письмами к президенту со словами "Дайте денег, а то кушать нечего". Их пример показывает, что в России можно строить команду и добиваться успехов, и зарабатывать на собственное существование и развитие. А там где ворье и недалекие руководители, клубы раз за разом будут верещать о том как им нелегко выживать.

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