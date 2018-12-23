Кейн: «Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», а мы продолжаем работать»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», а мы продолжаем работать, как и обычно. Важно, что мы продолжаем делать это. Игры идут плотно и быстро – игры, в которых мы определенно может победить.

Мы провели хороший месяц. Надеюсь, мы сможем продолжить так же в январе и феврале. Посмотрим, как все будет к апрелю», – сказал Кейн.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 42 очками. На втором месте идет «Манчестер Сити» (44 очка), на первом находится «Ливерпуль» (48 очков).

Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас