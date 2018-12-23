Кейн: «Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», а мы продолжаем работать»

Ладно тебе обнадеживать фанатов, Харри, ведь все уже знают, что Тоттен может выдать несколько хороших матчей и даже серию из удачных результатов, но потом в самый ответственный момент обязательно даст жиденького...К слову, хоть я и болельщик Арсенала уже очень давно, мне вся эта война между фанатами всегда казалась глупостью и никакой неприязни к шпорам я не испытываю, напротив, мне нравился их проект до недавнего времени (последнего летнего трансферного окна), где Тоттенхэм не купил никого от слова вообще, что на мой взгляд просто неуважение ко всем турнирам, в которых принимается участие и к современному футболу в целом, так что, да, Харри, имея по сути только одну обойму из 11 игроков вам только и остается, что работать....за двадцатерых..... пока другие выигрывают эти самые трофеи.....ведь во всех топовых клубах примерно столько игроков на сезон в составе, способных если не менять лидеров без потери качества вовсе, то как минимум добывать важные очки в ключевых встречах, а что происходило со шпорами когда в составе не было хотя бы одного Эриксена или Алли мы все прекрасно видели....так что пятое место в этом сезоне будет хорошим уроком руководству.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.
«Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», а мы продолжаем работать, как и обычно. Важно, что мы продолжаем делать это. Игры идут плотно и быстро – игры, в которых мы определенно может победить.
Мы провели хороший месяц. Надеюсь, мы сможем продолжить так же в январе и феврале. Посмотрим, как все будет к апрелю», – сказал Кейн.
«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 42 очками. На втором месте идет «Манчестер Сити» (44 очка), на первом находится «Ливерпуль» (48 очков).
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