Лига 1. «Бордо» сыграл вничью с «Амьеном»

«Бордо» дома сыграл вничью с «Амьеном» в матче 19-го тура Лиги 1 – 1:1. Хозяева с 22 очками занимают 12 строчку в турнирной таблице, «Амьен» с 17 очками идет на 17 месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

Бордо – Амьен – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Калу, 22; 1:1 – Гнахор, 87.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1