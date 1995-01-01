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    Лига 1. «Бордо» сыграл вничью с «Амьеном»

    «Бордо» дома сыграл вничью с «Амьеном» в матче 19-го тура Лиги 1 – 1:1. Хозяева с 22 очками занимают 12 строчку в турнирной таблице, «Амьен» с 17 очками идет на 17 месте.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

    Бордо – Амьен – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калу, 22; 1:1 – Гнахор, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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