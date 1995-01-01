«Ювентус» планирует бесплатно подписать Рэмзи летом

«Ювентус» ведет переговоры с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи. По информации Sky In Italy, «Юве» – главный претендент на футболиста.

Также сообщается об интересе «Интера» к полузащитнику. Текущий контракт Рэмзи с «Арсеналом» истекает 1 июня 2019 года, с января ему разрешено вести переговоры о трансфере.