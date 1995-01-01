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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Ювентус» планирует бесплатно подписать Рэмзи летом

    «Ювентус» ведет переговоры с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи. По информации Sky In Italy, «Юве» – главный претендент на футболиста.

    Также сообщается об интересе «Интера» к полузащитнику. Текущий контракт Рэмзи с «Арсеналом» истекает 1 июня 2019 года, с января ему разрешено вести переговоры о трансфере.

    • Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
    • За десять лет он сыграл в 350 матчах и забил 59 голов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1274

      МВС 52 минуты назад

      Игрок безусловно классный.но чрезвычайно подвержен травмам.но все же заполучить такого в качестве свободного агента-большая удача.

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    sv1969
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