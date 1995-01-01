«Ювентус» планирует бесплатно подписать Рэмзи летом

Игрок безусловно классный.но чрезвычайно подвержен травмам.но все же заполучить такого в качестве свободного агента-большая удача.
«Ювентус» ведет переговоры с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи. По информации Sky In Italy, «Юве» – главный претендент на футболиста.
Также сообщается об интересе «Интера» к полузащитнику. Текущий контракт Рэмзи с «Арсеналом» истекает 1 июня 2019 года, с января ему разрешено вести переговоры о трансфере.
- Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
- За десять лет он сыграл в 350 матчах и забил 59 голов.