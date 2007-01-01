Васин: «Я идеальный»

идеальный дуб на поле)
Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о качествах людей.
– Недостатки, которые ты не терпишь в людях?
– Неискренность, алчность, излишние понты.
– Какие качества должны быть у лучшего друга?
– Это должен быть человек, который может выслушать тебя, которого интересно слушать, который не предаст.
– Твой главный недостаток?
– Я идеальный (смеется).
- На данный момент Васин восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
- В этом сезоне защитник не провел ни одного матча.
Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»