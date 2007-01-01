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    Васин: «Я идеальный»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о качествах людей.

    – Недостатки, которые ты не терпишь в людях?

    – Неискренность, алчность, излишние понты.

    – Какие качества должны быть у лучшего друга?

    – Это должен быть человек, который может выслушать тебя, которого интересно слушать, который не предаст.

    – Твой главный недостаток?

    – Я идеальный (смеется).

    • На данный момент Васин восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
    • В этом сезоне защитник не провел ни одного матча.

    Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      dil-1969@mail.ru 9 минут назад

      идеальный дуб на поле)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4524

      Т34 15 минут назад

      Идеальный? (я тоже смеюсь). Что там про понты говорил?

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