Васин: «Я идеальный»

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о качествах людей.

– Недостатки, которые ты не терпишь в людях?

– Неискренность, алчность, излишние понты.

– Какие качества должны быть у лучшего друга?

– Это должен быть человек, который может выслушать тебя, которого интересно слушать, который не предаст.

– Твой главный недостаток?

– Я идеальный (смеется).

На данный момент Васин восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

В этом сезоне защитник не провел ни одного матча.

Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»