«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Дугласа Косту 60 миллионов

Выйдя на замену в мате с "Ромой" продемонстрировал завидную скорость, но не всегда хорошую технику работы с мячом. Нап качественный и мастеровитый, но в МЮ есть молодой Рэшфорд и надо ему доверять и больше давать играть.
Нападающий «Ювентус» Дуглас Коста может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Rai Sport, английский клуб готов заплатить за 28-летнего бразильца 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «МЮ» намерен осуществить трансфер зимой. По информации Mirror, не собирается выделять деньги на трансферы новому главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.
- В этом сезоне Коста провел в Серии А четыре матча и не отметился результативными действиями.
- Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.