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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Дугласа Косту 60 миллионов

    Нападающий «Ювентус» Дуглас Коста может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Rai Sport, английский клуб готов заплатить за 28-летнего бразильца 60 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» намерен осуществить трансфер зимой. По информации Mirror, не собирается выделять деньги на трансферы новому главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.

    • В этом сезоне Коста провел в Серии А четыре матча и не отметился результативными действиями.
    • Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40644

      Рубик Докоян 16 минут назад

      Выйдя на замену в мате с "Ромой" продемонстрировал завидную скорость, но не всегда хорошую технику работы с мячом. Нап качественный и мастеровитый, но в МЮ есть молодой Рэшфорд и надо ему доверять и больше давать играть.

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