«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Дугласа Косту 60 миллионов

Нападающий «Ювентус» Дуглас Коста может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Rai Sport, английский клуб готов заплатить за 28-летнего бразильца 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» намерен осуществить трансфер зимой. По информации Mirror, не собирается выделять деньги на трансферы новому главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.