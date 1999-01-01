Вице-президент «Монако»: «До игры с «Генгамом» думал, что нам хватит двух новых игроков. Я ошибался»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о поражении команды от «Генгама» (0:2) во встрече 19-го тура Лиги 1.

«Команда в серьезном кризисе. Это очень плохой вечер. Боль глубоко, я осознаю это. Хорошо, что у нас есть передышка, чтобы хорошо анализировать происходящее. Во-первых, мы должны восстановить травмированных, во-вторых, укрепить состав, в-третьих, оставить в команде тех игроков, которых собираемся сохранить. Если выполним эти три задачи, мы справимся.

Будет ли перерыв неспокойным? Нет, я так не думаю. Но январь – да. До сегодняшнего вечера я думал, что нам не понадобится больше двух новых игроков, но я ошибался. Сложно анализировать по горячим следам, меня зацепило это, как и болельщиков. Я понимаю их разочарование. Теперь мы должны действовать, продвигать клуб вперед, потому что «Монако» не достоин находиться в такой ситуации.

Конечно, я все еще верю в поддержку и убежден, что у нас все получится. Это намного сложнее, чем я думал, но я не сомневаюсь», – сказал Васильев.