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    Вице-президент «Монако»: «До игры с «Генгамом» думал, что нам хватит двух новых игроков. Я ошибался»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о поражении команды от «Генгама» (0:2) во встрече 19-го тура Лиги 1.

    «Команда в серьезном кризисе. Это очень плохой вечер. Боль глубоко, я осознаю это. Хорошо, что у нас есть передышка, чтобы хорошо анализировать происходящее. Во-первых, мы должны восстановить травмированных, во-вторых, укрепить состав, в-третьих, оставить в команде тех игроков, которых собираемся сохранить. Если выполним эти три задачи, мы справимся.

    Будет ли перерыв неспокойным? Нет, я так не думаю. Но январь – да. До сегодняшнего вечера я думал, что нам не понадобится больше двух новых игроков, но я ошибался. Сложно анализировать по горячим следам, меня зацепило это, как и болельщиков. Я понимаю их разочарование. Теперь мы должны действовать, продвигать клуб вперед, потому что «Монако» не достоин находиться в такой ситуации.

    Конечно, я все еще верю в поддержку и убежден, что у нас все получится. Это намного сложнее, чем я думал, но я не сомневаюсь», – сказал Васильев.

    • После 19-ти туров «Монако» набрал 13 очков и занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.
    • Поражение от «Генгама» стало для монегасков 11-м в чемпионате.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9051

      bset 1 час назад

      Ну а по матчу - похоже, это Лига 1... Проиграть последней команде в чемпионате - это приговор...

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      Рейтинг: +9051

      bset > bset 1 час назад

      Я имел ввиду Лига 2)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9051

      bset 1 час назад

      Классное интервью. Спасибо бомбардировским журналюхам и гугл переводчику.

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