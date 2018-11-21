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    Хавбек «Зальцбурга» Айдара перешел в «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» объявил о трансфере полузащитника «Зальцбурга» Амаду Айдара.

    Контракт с футболистом из Мали заключен до лета 2023 года. 20-летний хавбек будет выступать за новую команду под 8-м номером.

    • В этом сезоне Айдара забил три гола и сделал шесть результативных передач в 21 матче.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
    • Владелец «РБ Лейпциг» и «Зальцбурга» – австрийская компания Red Bull.

    Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1630

      Viper for CSKA 1 час назад

      Новый Кейта. Кстати из Зальцбурга могут и ещё нескольких игроков забрать. Те же Шлагер и Вольф прекрасно бы вписались в игру Лейпцига.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2692

      84aivengo 1 час назад

      тот случай ,когда перешел из отдела А в отдел В внутри одной компании

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3235

      Diesel133 1 час назад

      Интересно, какова стоимость трансфера?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      TY13R 2 часа назад

      Ред бульная мафия)))

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