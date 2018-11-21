Хавбек «Зальцбурга» Айдара перешел в «РБ Лейпциг»

Новый Кейта. Кстати из Зальцбурга могут и ещё нескольких игроков забрать. Те же Шлагер и Вольф прекрасно бы вписались в игру Лейпцига.
«РБ Лейпциг» объявил о трансфере полузащитника «Зальцбурга» Амаду Айдара.
Контракт с футболистом из Мали заключен до лета 2023 года. 20-летний хавбек будет выступать за новую команду под 8-м номером.
- В этом сезоне Айдара забил три гола и сделал шесть результативных передач в 21 матче.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
- Владелец «РБ Лейпциг» и «Зальцбурга» – австрийская компания Red Bull.