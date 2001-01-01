Поздно каяться Погба, поздно. В такой манере не извиняются перед боссом.Скажи ему честно, что ты полное дерьмо и так, чтобы услышали все об этом.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Кардиффом» (5:1) в матче 18-го тура АПЛ. Эта игра стала первой для манкунианцев после увольнения главного тренера Жозе Моуринью. Команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер.
«С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, у нас не все получалось, но мы выигрывали трофеи, что позволяет прогрессировать. Я хочу поблагодарить Жозе.
Уверен, что игроки с нетерпением ожидают следующего матча, чтобы набрать очки. Нам нужно вернуться на вершину таблицы», – сказал Погба.
- Погба и Моуринью конфликтовали друг с другом.
- В игре с «Кардиффом» французский полузащитник отдал две результативные передачи.
- «МЮ» впервые после Алекса Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ.