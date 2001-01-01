Погба: «С Моуринью мы выигрывали трофеи. Хочу поблагодарить его за это»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Кардиффом» (5:1) в матче 18-го тура АПЛ. Эта игра стала первой для манкунианцев после увольнения главного тренера Жозе Моуринью. Команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

«С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, у нас не все получалось, но мы выигрывали трофеи, что позволяет прогрессировать. Я хочу поблагодарить Жозе.

Уверен, что игроки с нетерпением ожидают следующего матча, чтобы набрать очки. Нам нужно вернуться на вершину таблицы», – сказал Погба.