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    Погба: «С Моуринью мы выигрывали трофеи. Хочу поблагодарить его за это»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Кардиффом» (5:1) в матче 18-го тура АПЛ. Эта игра стала первой для манкунианцев после увольнения главного тренера Жозе Моуринью. Команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

    «С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, у нас не все получалось, но мы выигрывали трофеи, что позволяет прогрессировать. Я хочу поблагодарить Жозе.

    Уверен, что игроки с нетерпением ожидают следующего матча, чтобы набрать очки. Нам нужно вернуться на вершину таблицы», – сказал Погба.

    • Погба и Моуринью конфликтовали друг с другом.
    • В игре с «Кардиффом» французский полузащитник отдал две результативные передачи.
    • «МЮ» впервые после Алекса Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ.

    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +775

      Александр52 47 секунд назад

      Поздно каяться Погба, поздно. В такой манере не извиняются перед боссом.Скажи ему честно, что ты полное дерьмо и так, чтобы услышали все об этом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40588

      Рубик Докоян 49 минут назад

      Без Жозе будете выигрывать у "Кардиффа", а как с трофеями, время покажет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Chicha 2 часа назад

      Лицемер, однако!

      0
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      Рейтинг: +30

      Russia 2010 2 часа назад

      Клёво )

      0
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