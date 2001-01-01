Юран: «Руководству «Спартака» не стоит расставаться с Джано и Самедовым»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал информацию об уходе ряда игроков из московского клуба. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых решило расстаться с Сальваторе Боккетти, Джано, Ивелином Поповым, Александром Самедовым и Романом Еременко.

– Мне жалко Джано, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров. Попов так и не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в «Спартаке» всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.

– На место Комбарова купили бразильца Айртона. Это говорит о том, что Дмитрий не нужен команде?

– Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в «Спартаке». Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.

– А что скажете о Педро Роше? Кононов его выпускал на два матча, но, судя по всему, форвард его не впечатлил.

– Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.

– С Еременко надо расставаться?

– Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.