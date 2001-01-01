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    Юран: «Руководству «Спартака» не стоит расставаться с Джано и Самедовым»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал информацию об уходе ряда игроков из московского клуба. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых решило расстаться с Сальваторе Боккетти, Джано, Ивелином Поповым, Александром Самедовым и Романом Еременко.

    – Мне жалко Джано, у которого много травм. Это игрок спартаковского стиля, что демонстрировал, когда был здоров. Попов так и не закрепился в стартовом составе. У Боккетти лучшие годы позади, а в «Спартаке» всегда стоят максимальные задачи. А вот Самедов, считаю, еще не сказал своего последнего слова у красно-белых. Летом человек выступал на чемпионате мира, а осенью уже изжил себя? Не думаю. Может быть, не в качестве первого номера на позиции, но тайм-полтора вполне способен проводить на приличном уровне. В общем, считаю, что с уходом Джано и Самедова руководству не стоит спешить.

    – На место Комбарова купили бразильца Айртона. Это говорит о том, что Дмитрий не нужен команде?

    – Надо еще посмотреть, как проявит себя новичок. Главное, чтобы не получилось так, что игрока купили впопыхах. Ведь сколько футболистов так и не заиграли в «Спартаке». Не думаю, что покупка Айртона свидетельствует о том, что Комбаров не нужен. Травмы, дисквалификации – тренер начинает ломать голову, кого поставить. На каждую позицию в топ-клубах нужно иметь двух исполнителей. Пусть конкурируют.

    – А что скажете о Педро Роше? Кононов его выпускал на два матча, но, судя по всему, форвард его не впечатлил.

    – Кононов только месяц с копейками поработал. Сборы и весенняя часть буду шансом для Роши проявить себя. Не исключено, что мнение тренера об этом футболисте поменяется.

    – С Еременко надо расставаться?

    – Раз продают Попова, то Еременко, скорее всего, оставят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4763

      parevg 47 минут назад

      Сергей не прав, Да, Джано хорош, но только когда здоров, а так как он лечится чаше чем играет, держать его экономически не выгодно.
      Ну а Самедов, да, мастерство не пропьешь, но и от возраста никуда не деться, скорость давно не та, и когда - никогда а бутсы на гвоздь вешать придется.

      1
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      Рейтинг: +40588

      Рубик Докоян 52 минуты назад

      Юрану из Красногорска видней, что на "кухне" в "Спартаке" делается. Кононов на сборах определится и по остальным пассажирам. Будущее клуба за молодыми, а не за доигрывающими ветеранами...

      2
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      Рейтинг: +8549

      sssrspartak > Рубик Докоян 11 минут назад

      целиком и полностью за!!спартаку нужна молодежь!!пример цска!!в этом году команда опять в лидерах!!

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      Рейтинг: +3020

      violator20 1 час назад

      Какой ещё шанс для Роши?Было уже много шансов!Юран потому такой жалостливый, потому что не он платит зарплату футболистам, иначе заговорил бы по другому.

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      Рейтинг: +5178

      RedWhiteFans2 1 час назад

      А что они эти Самедовы, Джано, Глушаков, Комбаров, Балотелли и т.д. показали. Нах всех в сад. Молодежь вперед и другим неповадно будет.

      0
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      Рейтинг: +456

      tomsib 1 час назад

      Ерёменко, вообще не понятно зачем брали?

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      Рейтинг: +244

      Genz 1 час назад

      Джанго стеклянный мальчик. Как будет борьба, сразу мальчику ножку повредят. И снова лазарет на полтора года,а Федуну сколько надо бензина продать,чтобы расплатиться с пай мальчиком. Надо новеньких менять на старичков,таких как Самедов,освежить команду. Юран не дружит с реальностью

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      Рейтинг: +741

      sprint5 2 часа назад

      джано просто пока не раскрылся

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      Рейтинг: +3420

      piligrim1986 2 часа назад

      попова, ерему, рошу на выход, джано блин жалко, если б не травмы...но продавать не надо

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      Рейтинг: +30

      Russia 2010 2 часа назад

      Без Юрана разберутся )

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