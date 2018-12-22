Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после матча 18-го ура АПЛ против «Кардиффа» (5:1) рассказал о работе с Уле-Гуннаром Сульшером (исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью).

«Он хочет, чтобы мы были позитивно настроены и всегда искали свободное пространство. Это только начало. Мы будем прибавлять.

Во время Рождества все очень плотно – можно только восстанавливаться и проверять, готовы ли мы к следующим матчам. Нам нужно продолжать совершенствоваться и выходить на другой уровень», – сказал Рэшфорд.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт