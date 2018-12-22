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    Рэшфорд – после разгрома «Кардиффа»: «Это только начало. Мы будем прибавлять»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после матча 18-го ура АПЛ против «Кардиффа» (5:1) рассказал о работе с Уле-Гуннаром Сульшером (исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью).

    «Он хочет, чтобы мы были позитивно настроены и всегда искали свободное пространство. Это только начало. Мы будем прибавлять.

    Во время Рождества все очень плотно – можно только восстанавливаться и проверять, готовы ли мы к следующим матчам. Нам нужно продолжать совершенствоваться и выходить на другой уровень», – сказал Рэшфорд.

    «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: BBC

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    22.12.2018 22:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1541

      Патронташ 1 час назад

      Одна победа не показатель будущего движения вперед.

      0
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      Рейтинг: +298

      xrrrx 1 час назад

      еще одно подтверждение, что игроки тупо сливали Мауриньо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2241

      zatonn 2 часа назад

      МЮ однозначно будет в тройке призеров по итогу чемпионата АПЛ, даже не сомневаюсь!

      1
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      Рейтинг: +15495

      kykyi > zatonn 2 часа назад

      Твоими устами, да мед пить.

      1
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      Рейтинг: +1197

      starche 2 часа назад

      Не факт.

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