Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», Дембеле и Месси забили голы

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура Примеры со счетом 2:0. Голы в составе каталонцев забили форварды Усман Дембеле и Лионель Месси.

«Барселона» с 37 очками занимает первое место в таблице, «Сельта» с 21 очком идет десятой.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Барселона – Сельта – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 10; 2:0 – Месси, 45.

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