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    Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», Дембеле и Месси забили голы

    «Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура Примеры со счетом 2:0. Голы в составе каталонцев забили форварды Усман Дембеле и Лионель Месси.

    «Барселона» с 37 очками занимает первое место в таблице, «Сельта» с 21 очком идет десятой.

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Барселона – Сельта – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 10; 2:0 – Месси, 45.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1009

      Marley Bob 2 часа назад

      Последний календарный матч в году провели,в целом,очень достойно.без неприятных сюрпризов с соперником,который в последние годы немало попил крови.Надеюсь,что Дембеле и далее продолжит оправдывать немалые ожидания,что на него возложены.

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