Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», Дембеле и Месси забили голы

Последний календарный матч в году провели,в целом,очень достойно.без неприятных сюрпризов с соперником,который в последние годы немало попил крови.Надеюсь,что Дембеле и далее продолжит оправдывать немалые ожидания,что на него возложены.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура Примеры со счетом 2:0. Голы в составе каталонцев забили форварды Усман Дембеле и Лионель Месси.
«Барселона» с 37 очками занимает первое место в таблице, «Сельта» с 21 очком идет десятой.
Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур
Барселона – Сельта – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Дембеле, 10; 2:0 – Месси, 45.