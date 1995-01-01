Гендиректор «Крылья Советов: «Интерес к Тимофееву есть, но предложение «Спартаку» пока делать не можем»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев входит в сферу интересов самарцев.

Чуть ранее сегодня об это сообщили СМИ.

– Такая ситуация есть. Но у нас конкретики от «Спартака» нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность.

– Вы делали предложение?

– Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист «Спартака». Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.