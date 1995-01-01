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    Гендиректор «Крылья Советов: «Интерес к Тимофееву есть, но предложение «Спартаку» пока делать не можем»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев входит в сферу интересов самарцев.

    Чуть ранее сегодня об это сообщили СМИ.

    – Такая ситуация есть. Но у нас конкретики от «Спартака» нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность.

    – Вы делали предложение?

    – Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист «Спартака». Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.

    • После 17-ти туров «Крылья Советов» набрали 17 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице (у самарцев одна игра в запасе).
    • В текущем сезоне Тимофеев провeл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт полузащитника с московским клубом действует до июня 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +563

      life85 1 час назад

      Я думаю, фарм-клубу, "Спартак" не сможет отказать в помощи )

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