«Чемпионат»: «Крылья Советов» арендуют у «Спартака» Тимофеева

Для него это будет хорошим вариантом.
«Крылья Советов» могут усилиться полузащитником «Спартака» Артемом Тимофеевым.
По информации «Чемпионата», московский и самарский клубы ведут переговоры о переходе 24-летнего футболиста, которые должны успешно завершиться на следующей неделе.
«Спартак» хочет отдать хавбека в аренду для получения регулярной игровой практики.
- В текущем сезоне Тимофеев провeл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Контракт полузащитника с московским клубом действует до июня 2022 года.