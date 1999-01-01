«Чемпионат»: «Крылья Советов» арендуют у «Спартака» Тимофеева

«Крылья Советов» могут усилиться полузащитником «Спартака» Артемом Тимофеевым.

По информации «Чемпионата», московский и самарский клубы ведут переговоры о переходе 24-летнего футболиста, которые должны успешно завершиться на следующей неделе.

«Спартак» хочет отдать хавбека в аренду для получения регулярной игровой практики.