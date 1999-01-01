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    «Чемпионат»: «Крылья Советов» арендуют у «Спартака» Тимофеева

    «Крылья Советов» могут усилиться полузащитником «Спартака» Артемом Тимофеевым.

    По информации «Чемпионата», московский и самарский клубы ведут переговоры о переходе 24-летнего футболиста, которые должны успешно завершиться на следующей неделе.

    «Спартак» хочет отдать хавбека в аренду для получения регулярной игровой практики.

    • В текущем сезоне Тимофеев провeл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт полузащитника с московским клубом действует до июня 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +42631

      zigbert 29 минут назад

      Для него это будет хорошим вариантом.

      1
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      Рейтинг: +141

      лёха ёжик 2 часа назад

      только говорили.в аренду отдавать не будут.а опять пошла раздача

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5243

      mialkov 3 часа назад

      После травмы серьезно сдал ((( Может аренда с постоянной игровой практикой вернет Артему игровые кондиции на прежний уровень.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Фанат Рубина 4 часа назад

      Да вроде отдать своего воспитанника свою кровиночку в другую команду вместо того чтобы наигрывать у себя..
      не болельщик спартака а стыдно! а спартаку видимо нет! взяли пример с зенита походу выгонять а потом забирать если заиграет!

      -2
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      Рейтинг: +683

      Театрал > Фанат Рубина 3 часа назад

      Отвали, дебила кусок. Лучше дать человеку играть в аренде, чем гнобить на лавке. Проявит себя, вернут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1367

      uBaH_ > Фанат Рубина 3 часа назад

      Зачем он нужен? Он никакущий в свои 24 года.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Фанат Рубина > uBaH_ 2 часа назад

      Дайте его в Руки КББ за полгода станет игроком для сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      uBaH_ > Фанат Рубина 1 час назад

      Если бы КББ видел в нем потенциал игрока, он бы давно запросил бы аренду у Спартака, и мне подсказывает что Рубин бы явно выглядел перспективные для аренды нежели КС. Так что ты явно несешь какую та дичь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3962

      hevbn 28 4 часа назад

      К сожалению как показывает практика Тимофеев не тянет на том уровне на котором хочет играть Спартак. Это притом , что Артёму давалось достаточно много шансов за последние года два , уж точно больше чем тому же Зелимхану Бакаеву , но хочется пожелать удачи Тимофееву в Крыльях , может он сможет там вырасти как футболист до нужного для Спартака уровня , тем более, что Божович умеет раскрывать по максимуму таланты игроков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4161

      derrik2000 > hevbn 28 4 часа назад

      До той серьёзной травмы играл очень хорошо.
      Но ПОСЛЕ - (((.
      То ли кураж ушёл, то ли какая-то другая причина.
      Надеюсь, что. выходя в стартовом составе "Крыльев", Тимофеев вновь заблистает.
      И уже надолго.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3962

      hevbn 28 > derrik2000 4 часа назад

      Тоже надеюсь на это.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +683

      Театрал > hevbn 28 3 часа назад

      Бакаев пока не играл против автобусов.

      1
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      Рейтинг: +203

      Frankfurt Am Main 4 часа назад

      Да Тима поиграть надо в другом клубе и выровнять свои кривые ноги!то зачастились обрезы в каждом матче.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Grag 4 часа назад

      Правильное решение.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9895

      DVOK68 4 часа назад

      Давно пора.Явный перебор средних игроков в клубе.

      5
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