Хави: «Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но три последние ЛЧ он выиграл»

Как это реал выиграл 3 последних матча? последний как раз таки нет.. с цска же. А так хави прав. нет командой игры. Я бы понял, еще если бы пол команды ушло, да, ушел роналду. да, в команде нет игрока которые бы за роналду 50 мячей забили за сезон. это проблема. Но игра и в защите и в центре полное ГГ. Во всех линиях. А потеряли то только в атаке. А когда косячит еще и самая сильная линия реала( по любому это полузащита) то на и без того непонятную оборону ложиться еще больше работы ,и они подводят, отсюда и голы. Нет командной игры ,да и травмы мешают, то почти все защитники основы, то каземиро вон, то иско на банке и форму растерял, заменить не кем, усилить не кем, жестко, скамейка реала самая короткая из тех что я помню за много лет последних. А ведь года ... 3 назад, скамейка реала могла бы взять какой-нибудь чемпионат, или быть в тройке в италии.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказал точку зрение об игре «Реала» в этом сезоне.
«Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но при этом последние три розыгрыша Лиги чемпионов он выиграл. Когда у мадридцев нет мяча, вся команда не несет большой ответственности. Акцент идeт на личное мастерство и талант, а не на коллективную игру.
Их стиль игры, без всякой критики, стал более беспорядочным. Они играют в «ты атакуешь, и я атакую тебя». И обычно они обыгрывают тебя благодаря своему качеству», – сказал Хави.
- «Реал» выиграл свою группу в Лиге чемпионов, набрав 12 очков.
- В Примере мадридцы идут на четвертом месте в турнирной таблице после 16-ти туров, имея в активе 19 очков и отставая от лидирующей «Барселоны» на пять баллов.