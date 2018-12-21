Хави: «Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но три последние ЛЧ он выиграл»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказал точку зрение об игре «Реала» в этом сезоне.

«Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но при этом последние три розыгрыша Лиги чемпионов он выиграл. Когда у мадридцев нет мяча, вся команда не несет большой ответственности. Акцент идeт на личное мастерство и талант, а не на коллективную игру.

Их стиль игры, без всякой критики, стал более беспорядочным. Они играют в «ты атакуешь, и я атакую тебя». И обычно они обыгрывают тебя благодаря своему качеству», – сказал Хави.