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    Хави: «Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но три последние ЛЧ он выиграл»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказал точку зрение об игре «Реала» в этом сезоне.

    «Реал» играет не в футбол, а в нечто иное. Но при этом последние три розыгрыша Лиги чемпионов он выиграл. Когда у мадридцев нет мяча, вся команда не несет большой ответственности. Акцент идeт на личное мастерство и талант, а не на коллективную игру.

    Их стиль игры, без всякой критики, стал более беспорядочным. Они играют в «ты атакуешь, и я атакую тебя». И обычно они обыгрывают тебя благодаря своему качеству», – сказал Хави.

    • «Реал» выиграл свою группу в Лиге чемпионов, набрав 12 очков.
    • В Примере мадридцы идут на четвертом месте в турнирной таблице после 16-ти туров, имея в активе 19 очков и отставая от лидирующей «Барселоны» на пять баллов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6659

      DeStar 3 часа назад

      Как это реал выиграл 3 последних матча? последний как раз таки нет.. с цска же. А так хави прав. нет командой игры. Я бы понял, еще если бы пол команды ушло, да, ушел роналду. да, в команде нет игрока которые бы за роналду 50 мячей забили за сезон. это проблема. Но игра и в защите и в центре полное ГГ. Во всех линиях. А потеряли то только в атаке. А когда косячит еще и самая сильная линия реала( по любому это полузащита) то на и без того непонятную оборону ложиться еще больше работы ,и они подводят, отсюда и голы. Нет командной игры ,да и травмы мешают, то почти все защитники основы, то каземиро вон, то иско на банке и форму растерял, заменить не кем, усилить не кем, жестко, скамейка реала самая короткая из тех что я помню за много лет последних. А ведь года ... 3 назад, скамейка реала могла бы взять какой-нибудь чемпионат, или быть в тройке в италии.

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      Рейтинг: +2573

      ЮНик > DeStar 3 часа назад

      Игру с ЦСКА Хави видимо посчитал тренировочной. Она же ничего для "Реала" уже не значила.

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      Рейтинг: +125

      Санёк 17 > DeStar 2 часа назад

      Вот именно, игроки (защита,пользащита)те остались,они делают те же работу,а забивать не кому, нападающие не может реализовать моментов,а Криш как раз забивал,и даже сравнялся с Месси по забитых мячей.Короче говоря не кому реализовать вороты

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      Рейтинг: +557

      Derzkiy1 > ЮНик 2 часа назад

      7:0 на энфилде не чего не значили и была тренировка

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      Рейтинг: +6659

      DeStar > ЮНик 2 часа назад

      бред, да, не значила, да, состав был далек от оптимального. Да, если б этот матч решал выход реала в плей офф, цска бы скорее всего проиграл, но факт остается фактом же.

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      Рейтинг: +6659

      DeStar > Санёк 17 2 часа назад

      Да, это была самая первая вылезшая проблема. Но я смотрю игры реала и вижу что моментов нет. Ты говоришь не кому забивать, так моментов нет, сам криш не создавал моменты можно сказать, он их скорее реализовывал, сам криш давно не уделывал по 2-3 защитника и не забивал, обычно это выигранный верх, выбирание отличной позиции( нюх нападающего) ну ушел он да, атака стала дном. Но пропускать 3 мяча от эйбара, 5 от барсы, 3 от севы еще в первом тайме.. это уже не результат ухода криша. У реала нет на поле нет лидера, думали что им будет бэйл .но нет.

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