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    «Ювентус» попытается приобрести Погба летом

    «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Туринцы не будут отказываться от планов купить француза, несмотря на то, что Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ». У Погба был конфликт со специалистом.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» постарается приобрести футболиста в январе, но, по информации Calciomercato, итальянский клуб теперь предпримет попытку заполучить хавбека летом, поскольку считает, что тогда у него будет больше шансов. Тем не менее, многое будет зависеть от того, кто возглавит «Юнайтед» на постоянной основе по завершении сезона.

    • Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021 года.
    • В этом сезоне француз провел за «МЮ» 20 встреч во всех турнирах, записав в свой актив пять мячей и четыре голевые передачи.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +42631

      zigbert 33 минуты назад

      Может Погба теперь передумает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +494

      Alex Flash 2 часа назад

      На фиг им этот красовун

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1050

      dinar7777dinar 5 часов назад

      скатертью дорожка обезьяна ! ювентус твой уровень))))

      0
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