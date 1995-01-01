«Ювентус» попытается приобрести Погба летом

«Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринцы не будут отказываться от планов купить француза, несмотря на то, что Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ». У Погба был конфликт со специалистом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» постарается приобрести футболиста в январе, но, по информации Calciomercato, итальянский клуб теперь предпримет попытку заполучить хавбека летом, поскольку считает, что тогда у него будет больше шансов. Тем не менее, многое будет зависеть от того, кто возглавит «Юнайтед» на постоянной основе по завершении сезона.