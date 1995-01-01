Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Слуцкий: «Уход из ЦСКА – единственно возможное для меня решение»

    Главный тренер Леонид Слуцкий назвал причины своего ухода из ЦСКА. Специалист сейчас возглавляет голландский «Витесс».

    – Если говорить о ЦСКА, то все, что я мог дать ему, – дал. Безумно благодарен армейскому клубу, всегда буду болеть, переживать за него, поддерживать с его руководителями, тренерами и игроками хорошие отношения. Но порой наступает эмоциональный, физический – да любой предел. И считаю, что принял не то чтобы правильное, но единственно возможное для себя решение в той ситуации.

    – Почему?

    – ЦСКА для России – это суперклуб. И в стране нет клуба принципиально иного уровня, чтобы ставить перед собой задачи другого масштаба. При этом всегда хочется чего-то нового, непознанного, интересного. Поэтому, на мой взгляд, решение было абсолютно логичным и оправданным. Нет такого слова и даже такой мысли – жалею или нет. На тот момент мне это казалось единственным решением, и я его принял. И сейчас пытаюсь быть максимально эффективным в новой стране и при новых обстоятельствах.

    • Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3962

      hevbn 28 5 часов назад

      Абсолютно понятные слова , всё таки таких примеров как сэр Алекс или Венгер очень мало , потому, что тренерская работа требует очень много усилий от человека и прежде всего эмоционально истощает его , так что на мой взгляд это абсолютно нормально когда тренеры работают 3-5 сезонов в одной команде . Хорошим примером служит Гвардиола , который хоть и уходил из Барсы со слезами на глазах , но так как он понимал что он больше ничего не может дать команде прежде всего эмоционально , он принял решение уйти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      SIRIUS 2002 5 часов назад

      Неплохой получил опыт на международной арене!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      sined1951 6 часов назад

      Молодец, вовремя ушел.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      Lester84 > sined1951 3 часа назад

      Да не, засиделся он. Можно было ему на год-два раньше смело уходить

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru