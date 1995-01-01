Слуцкий: «Уход из ЦСКА – единственно возможное для меня решение»

Главный тренер Леонид Слуцкий назвал причины своего ухода из ЦСКА. Специалист сейчас возглавляет голландский «Витесс».

– Если говорить о ЦСКА, то все, что я мог дать ему, – дал. Безумно благодарен армейскому клубу, всегда буду болеть, переживать за него, поддерживать с его руководителями, тренерами и игроками хорошие отношения. Но порой наступает эмоциональный, физический – да любой предел. И считаю, что принял не то чтобы правильное, но единственно возможное для себя решение в той ситуации.

– Почему?

– ЦСКА для России – это суперклуб. И в стране нет клуба принципиально иного уровня, чтобы ставить перед собой задачи другого масштаба. При этом всегда хочется чего-то нового, непознанного, интересного. Поэтому, на мой взгляд, решение было абсолютно логичным и оправданным. Нет такого слова и даже такой мысли – жалею или нет. На тот момент мне это казалось единственным решением, и я его принял. И сейчас пытаюсь быть максимально эффективным в новой стране и при новых обстоятельствах.