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    Агент Боккетти: «Спартак» хочет избавиться от Сальваторе? Это не соответствует действительности»

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянца из московского клуба.

    Вчера появилась информация, что руководители красно-белых сказали Сальваторе Боккетти, а также Александру Самедову, Ивелину Попову и Джано искать новые команды в ближайшее трансферное окно.

    «Информация, согласно которой «Спартак» уведомил Боккетти и еще трех игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности», — сказал Д’Амико.

    • Контракт Боккетти со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне итальянец провел 11 матчей в РПЛ, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3128

      Опорник84 18 минут назад

      При всем уважении к этим ребятам, но они уже исчерпали свой ресурс! Жаль что Джано из-за травм так и не смог полностью показать свой талант!

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      Рейтинг: +61983

      klifS 19 минут назад

      Сальва еще пригодится команде, про остальных я бы этого не сказал. Еще бы Джано пригодился если бы не был таким хрустальным.А вот от кого бы точно избавился, это Глушаков, Комбаров, Роша

      0
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      Рейтинг: +470

      Igor Belousov 44 минуты назад

      спартак будут обновлять

      0
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