Агент Боккетти: «Спартак» хочет избавиться от Сальваторе? Это не соответствует действительности»

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянца из московского клуба.

Вчера появилась информация, что руководители красно-белых сказали Сальваторе Боккетти, а также Александру Самедову, Ивелину Попову и Джано искать новые команды в ближайшее трансферное окно.

«Информация, согласно которой «Спартак» уведомил Боккетти и еще трех игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности», — сказал Д’Амико.