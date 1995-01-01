Агент Боккетти: «Спартак» хочет избавиться от Сальваторе? Это не соответствует действительности»

При всем уважении к этим ребятам, но они уже исчерпали свой ресурс! Жаль что Джано из-за травм так и не смог полностью показать свой талант!
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянца из московского клуба.
Вчера появилась информация, что руководители красно-белых сказали Сальваторе Боккетти, а также Александру Самедову, Ивелину Попову и Джано искать новые команды в ближайшее трансферное окно.
«Информация, согласно которой «Спартак» уведомил Боккетти и еще трех игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности», — сказал Д’Амико.
- Контракт Боккетти со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне итальянец провел 11 матчей в РПЛ, но не сумел отметиться результативными действиями.