Слуцкий: «Витесс» – не фарм-клуб «Челси»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что голландская команда не является фарм-клубом «Челси»​.

– Насколько верно общественное представление, что «Витесс» – это своего рода фарм-клуб «Челси»?

– Это неправда. «Витесс» – независимый клуб. У нас два игрока «Челси» в аренде – защитник Джейк Кларк-Солтер и вратарь Эдуардо. Есть еще полузащитник Чарли Мусонда, который появился в последний день трансферного окна, на второй тренировке получил серьезную травму, уехал лечиться домой, и с тех пор мы его не видели. Да, эти два футболиста – очень хорошие, железные игроки стартового состава.

Скажите, «Дерби Каунти» – фарм-клуб «Челси»? Скажи такое любому болельщику «Дерби» – они убьют вас на месте. А у них три арендованных «синими» игрока. Мэйсон Маунт, как раз и перешедший из «Витесса», просто солирует. Да еще и главный тренер – легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.