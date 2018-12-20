Глеб: «Рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения»

Такой крутой карьеры, как у Глеба, не было ни у одного российского футболера. К сожалению.
Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о своих планах на будущее.
«У меня закончился контракт с БАТЭ. Сейчас я стал свободным агентом. Что будет дальше, я не знаю. Отдыхаю и готовлюсь к Новому году.
Продолжу ли я карьеру вообще? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, успокоиться и взвешенно принять решение. Возможно, рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения.
Есть желание пойти на тренерские курсы», — сказал Глеб.
- Контракт футболиста с БАТЭ истек в декабре этого года.
- За свою карьеру Глеб выступал за такие команды, как «Арсенал» и «Барселона».