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    Глеб: «Рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения»

    Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о своих планах на будущее.

    «У меня закончился контракт с БАТЭ. Сейчас я стал свободным агентом. Что будет дальше, я не знаю. Отдыхаю и готовлюсь к Новому году.

    Продолжу ли я карьеру вообще? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, успокоиться и взвешенно принять решение. Возможно, рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения.

    Есть желание пойти на тренерские курсы», — сказал Глеб.

    • Контракт футболиста с БАТЭ истек в декабре этого года.
    • За свою карьеру Глеб выступал за такие команды, как «Арсенал» и «Барселона».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Бухбух 1 час назад

      Такой крутой карьеры, как у Глеба, не было ни у одного российского футболера. К сожалению.

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